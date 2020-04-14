В ВОЗ сообщили, как повлияет на организацию решение Трампа о прекращении ее финансирования

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моет заявила, что решение Соединенных Штатов приостановить финансирование ВОЗ негативно скажется на программах организации по борьбе с болезнями в Африке.
Об этом сообщает Reuters.
«Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита», – сказала Моет.
Она добавила, что в бюджете ВОЗ около $300 млн отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег направлена на финансируемые США программы по искоренению полиомиелита.
В настоящее время в ВОЗ работает более 7000 человек в 150 представительствах, 6 региональных бюро и штаб-квартире в Женеве.
Бюджет ВОЗ охватывает двухлетний период – формируется раз в два года.
Соединенные Штаты являются крупнейшим донором для ВОЗ и внесли более $800 млн до конца 2019 года на двухлетний период финансирования 2018-2019 гг. Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым по величине донором, за ним идет Великобритания.
Финансирование предоставляется в двух формах:
На данном этапе неясно, намерены ли Соединенные Штаты прекратить свои добровольные взносы, или только обязательные.
Бюджет ВОЗ на 2020-2021 годы, утвержденный министрами здравоохранения в мае прошлого года, составляет в общей сложности почти $4,85 млрд, он увеличился на 9% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.
Почти $1 миллиард из бюджета на 2020-2021 годы предназначен для программ ВОЗ в Африке, беднейшем континенте в мире, с самыми высокими показателями смертности детей в возрасте до пяти лет от болезней, которые лечатся с помощью вакцин.
Ликвидация полиомиелита остается основной программой ВОЗ, и Соединенные Штаты являются ключевым участником этой программы.
Программа ВОЗ также направлена на ликвидацию других вспышек смертельных инфекционных заболеваний, включая Эбола в Конго.
15 апреля Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ. Трамп заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и вовремя не приняла решение закрыть границы с Китаем на въезд и выезд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Программа «Доступное жилье» осталась без финансированияВчера, 11:48 - 1212 7
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 4110 6
Цены на продукты в Украине вернулись к нормальному уровню - РожковаВчера, 14:01 - 920 6
Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдумеВчера, 19:00 - 1223 4
Экспорт яблок из Украины рухнул почти на 40% из-за пандемииВчера, 05:21 - 652 4
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средствВчера, 12:02 - 23384 2
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 4110 6
Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)Вчера, 09:04 - 3023 3
Межбанк: активная продажа валюты сработает в пользу гривныВчера, 11:10 - 2800
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 2791 1
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 562 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 434
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1833
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10448 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3903 1