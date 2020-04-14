В ВОЗ сообщили, как повлияет на организацию решение Трампа о прекращении ее финансирования

Директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моет заявила, что решение Соединенных Штатов приостановить финансирование ВОЗ негативно скажется на программах организации по борьбе с болезнями в Африке.

Об этом сообщает Reuters.

«Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита», – сказала Моет.

Она добавила, что в бюджете ВОЗ около $300 млн отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег направлена ​​на финансируемые США программы по искоренению полиомиелита.

В настоящее время в ВОЗ работает более 7000 человек в 150 представительствах, 6 региональных бюро и штаб-квартире в Женеве.

Бюджет ВОЗ охватывает двухлетний период – формируется раз в два года.

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором для ВОЗ и внесли более $800 млн до конца 2019 года на двухлетний период финансирования 2018-2019 гг. Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым по величине донором, за ним идет Великобритания.

Финансирование предоставляется в двух формах:

так называемые «обязательные взносы» от государств-членов, направленные на поддержку основных функций ВОЗ ;

; добровольные взносы, направленные на конкретные программы, такие как ликвидация полиомиелита и борьба со СПИД ом, малярией и другими инфекционными заболеваниями.

На данном этапе неясно, намерены ли Соединенные Штаты прекратить свои добровольные взносы, или только обязательные.

Бюджет ВОЗ на 2020-2021 годы, утвержденный министрами здравоохранения в мае прошлого года, составляет в общей сложности почти $4,85 млрд, он увеличился на 9% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.

Почти $1 миллиард из бюджета на 2020-2021 годы предназначен для программ ВОЗ в Африке, беднейшем континенте в мире, с самыми высокими показателями смертности детей в возрасте до пяти лет от болезней, которые лечатся с помощью вакцин.

Ликвидация полиомиелита остается основной программой ВОЗ, и Соединенные Штаты являются ключевым участником этой программы.

Программа ВОЗ также направлена ​​на ликвидацию других вспышек смертельных инфекционных заболеваний, включая Эбола в Конго.

15 апреля Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ. Трамп заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и вовремя не приняла решение закрыть границы с Китаем на въезд и выезд.