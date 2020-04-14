В правительстве сообщили, сколько денег потратят на кредитную поддержку малого бизнеса на время кризиса

В рамках обновленной программы льготных кредитов «5-7-9» государство планирует потратить 35 миллиардов гривен на рефинансирование кредитов малого бизнеса или предоставление дешевых кредитов для поддержания платежеспособности малых компаний.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

«При планировании программы мы рассчитывали размер кредитного портфеля до 35 млрд грн. Если будем видеть, что потребности большие, то сумму будем увеличивать», — сообщил он.

В рамках обновленной программы заем под низкий процент будут выдавать малому бизнесу для выплаты зарплат, пополнения оборотных средств или рефинансирования кредитов в банках, в пределах которого в течение года бизнес не будет платить проценты по банковскому кредиту.

Для того чтобы получить этот льготный кредит от государства, предпринимателю нужно сохранить как минимум 80% рабочих мест.

Ранее кредиты под 5-7-9% годовых правительство планировало выдавать украинцам, которые создают новый бизнес. Сейчас же их распространят на тех предпринимателей, которые пострадали от кризиса и карантина. Так, под 5% годовых будут брать кредиты для рефинансирования существующих банковских займов.

Справка Finance.ua: