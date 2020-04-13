Ущерб 11 млн гривен: на Прикарпатье директор предприятия подозревается в незаконной добыче торфа

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении директору предприятия, который незаконно занимался добычей торфа и нанес ущерб государству на сумму около 11 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

“Сообщено о подозрении директору общества в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения; самовольном занятии земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу; злоупотреблении полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия, а также в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, руководитель частного акционерного общества самовольно занял земельные участки площадью более 220 га, на которых без специального разрешения незаконно добывал, а в дальнейшем сбывал полезные ископаемые общегосударственного значения — торф. Доходы от его реализации подозреваемый легализовывал путем проведения финансовых операций на счетах общества. По результатам экспертиз установлено, что такими действиями государству нанесен ущерб на общую сумму около 11 млн грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от должности и наложении ареста на имущество подозреваемого, предприятия, а также орудия совершения преступления.

Досудебное расследование продолжается.