0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Ущерб 11 млн гривен: на Прикарпатье директор предприятия подозревается в незаконной добыче торфа

Ущерб 11 млн гривен: на Прикарпатье директор предприятия подозревается в незаконной добыче торфа

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении директору предприятия, который незаконно занимался добычей торфа и нанес ущерб государству на сумму около 11 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

“Сообщено о подозрении директору общества в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения; самовольном занятии земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу; злоупотреблении полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия, а также в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, руководитель частного акционерного общества самовольно занял земельные участки площадью более 220 га, на которых без специального разрешения незаконно добывал, а в дальнейшем сбывал полезные ископаемые общегосударственного значения — торф. Доходы от его реализации подозреваемый легализовывал путем проведения финансовых операций на счетах общества. По результатам экспертиз установлено, что такими действиями государству нанесен ущерб на общую сумму около 11 млн грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от должности и наложении ареста на имущество подозреваемого, предприятия, а также орудия совершения преступления.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ГПУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.