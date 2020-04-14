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Больше всего нужны водители, а в сфере секретариата ищут работу в 4 раза активнее — как изменился рынок труда весной

Больше всего нужны водители, а в сфере секретариата ищут работу в 4 раза активнее — как изменился рынок труда весной

Спрос на грузчиков увеличился на 26%. Среди топ-10 самых распространенных резюме — водители, охранники и бухгалтеры. Количество вакансий за март выросло в 8 из 24 сфер, а зарплаты увеличились почти в каждой второй. Самые активные в поиске работы — студенты.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа за март 2020.

Самые популярные вакансии и резюме:

  • если в прошлом году самыми популярными работниками среди работодателей были продавцы, то теперь стране больше нужны водители. Их зарплаты выросли на 3% по сравнению с февралем — 18 500 грн в среднем. Предложений по трудоустройству стало больше на на 3% — в первом месяце весны водители могли выбрать вакансию по душе среди 4 850 вариантов. И, судя по всему, сами они также активно ищут работу, ведь среди резюме, которые размещают соискатели, чаще всего упоминается именно эта профессия;
  • продавцы все еще среди самых нужных работников, и предлагают им 11 500 грн в месяц. На третьем месте в рейтинге офис-менеджеры — вакансий для них стало на 17% больше — выбрать работу эти специалисты могли почти среди тысячи предложений. Оклады офис-менеджеров выросли на 7% — в марте их средняя зарплата составила 15 000 грн;
  • значительно вырос спрос на грузчиков — вакансий стало больше на 26%, а средняя зарплата выросла на 4% — теперь она равна 12 000 грн. Топ-5 закрывают повара — им предлагают примерно 12 500 грн в месяц, как и в феврале. При этом повара на пятом месте среди самых распространенных резюме — иными словами, они также заинтересованы в трудоустройстве;
  • популярными среди соискателей можно назвать и профессии охранника, сварщика и строителя — в марте резюме с такими заголовками встречались чаще всего.

Топ-10 резюме:

  • водитель;
  • охранник;
  • сварщик;
  • строитель;
  • повар;
  • швея;
  • бухгалтер;
  • продавец ;
  • плиточник;
  • администратор.

Стоит также отметить новую тенденцию, связанную с активным ростом количества вакансий на удаленную работу — сейчас же на платформе их более 1 000. Среди предложений от работодателей позиции операторов удаленных колл-центров, администраторов страниц в соц. сетях, приемщиков заказов по телефону и менеджеров по продажам.

Динамика по сферам занятости:

  • проанализировав ситуацию на рынке труда по сферам занятости, можно увидеть следующую положительную динамику: количество вакансий весной выросло в 8 из 24 категорий, а зарплаты увеличились почти в каждой второй;
  • в сельском хозяйстве предложений о трудоустройстве стало на 24% больше, а количество соискателей, которые откликнулись на них, увеличилось на 7%. В сфере маркетинга и рекламы также прибавилось как вакансий (+7%), так и заинтересованных в работе (+21%). Заметно возросла активность в сфере телекоммуникаций и связи: зарплата увеличилась на 8%, достигнув значения в 13 500 грн, а число предложений и заинтересованных соискателей выросло на 5% и 6% соответственно;
  • самой активной оказалась молодежь в начале своей карьеры — на одну вакансию откликалось в среднем 33 человека. Кстати, им также повысили зарплаты и предлагают примерно 13 600 грн в месяц. Настоящий же бум произошел в сфере секретариата: количество тех, кто интересовался вакансиями, увеличилось почти в 4 раза, и, если в феврале на одну вакансию откликалось 3 человека, то в марте – уже 11.

По материалам Finance.UA
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