Больше всего нужны водители, а в сфере секретариата ищут работу в 4 раза активнее — как изменился рынок труда весной

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Спрос на грузчиков увеличился на 26%. Среди топ-10 самых распространенных резюме — водители, охранники и бухгалтеры. Количество вакансий за март выросло в 8 из 24 сфер, а зарплаты увеличились почти в каждой второй. Самые активные в поиске работы — студенты.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа за март 2020.
Самые популярные вакансии и резюме:
Топ-10 резюме:
Стоит также отметить новую тенденцию, связанную с активным ростом количества вакансий на удаленную работу — сейчас же на платформе их более 1 000. Среди предложений от работодателей позиции операторов удаленных колл-центров, администраторов страниц в соц. сетях, приемщиков заказов по телефону и менеджеров по продажам.
Динамика по сферам занятости:
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