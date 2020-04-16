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Apple раскрыла данные о передвижениях украинцев во время пандемии

Apple раскрыла данные о передвижениях украинцев во время пандемии

Apple открыла доступ к анонимным данным об использовании сервиса Apple Maps во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На специальной странице Mobility Trends Reports собрана статистика (обновляется ежедневно) по 63 странам мира, включая Украину. Соответствующие графики позволяют оценить, как изменилось поведение людей, активно пользующимися картами Apple Maps, после введения жестких ограничений из-за коронавируса.

По данным на 14 апреля, украинцы стали ходить пешком на 52% реже, чем месяц назад, а поездки на автомобилях сократились на 34%. Снижение мобильности началось на второй неделе марта (как раз 11 марта ввели первые ограничения) и достигло минимума в конце марта. Напомним, 25 марта Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля. Что интересно после недавнего ужесточения карантина, украинцы стали передвигаться даже чуть больше (какой уж тут карантин, когда Пасха приближается).

Издание Texty.org наложило данные по всем странам на один общий график, выделив Украину и еще несколько стран. Точнее, источник сделал три отдельных графика по трем способам перемещения: пешком, личным авто и общественным транспортом.

По материалам ITC.ua
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