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Налоговая милиция в этом году уже возместила в бюджет почти 330 миллионов убытков

Налоговая милиция в этом году уже возместила в бюджет почти 330 миллионов убытков

За первый квартал 2020 года в суд направлено 303 уголовных производства, общий размер ущерба, нанесенного государственному бюджету в которых составляет почти 465 млн гривень.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

“Благодаря мерам, принятым на этапе досудебного следствия, в бюджет уже возмещено почти 330 млн гривень, что составляет 71% от нанесенного преступлениями ущерба. По сравнению с прошлым годом эффективность возмещения по уголовным производствам увеличилась на 20%. Так, размер возмещенных убытков в январе -марте 2019 года составил почти 275 млн гривень. Такой рост объясняется сосредоточением внимания следователей на раскрытии, расследовании и направлении в суд уголовных производств с многомиллионными суммами ущерба и последующим принятием эффективных мер, направленных на возмещение причиненного бюджету ущерба”, – говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного преступления, а также и обеспечения возможного назначения судом конфискации имущества в виде наказания, осуществляется арест имущества и средств.

Так, в направленных в суд в течение I квартала этого года производствах арестовано имущества и средства на 3,2 млрд гривень.

По материалам УКРИНФОРМ
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