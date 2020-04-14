Китайский стартап изобрел очки для распознавания больных COVID-19 (фото)

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Китайский стартап Rokid ведет переговоры с несколькими компаниями из США по продаже очков для выявления больных новой коронавирусной инфекцией под названием Т1 в Америке.
Как сообщает TechCrunch, эти тепловые очки используют инфракрасный датчик для определения температуры в 200 человек в течение двух минут на расстоянии до трех метров. Устройства работают на процессоре Qualcomm и оснащены 12-мегапиксельной камерой и функцией дополненной реальности – для голосового управления без рук, записи видео и фото.
Китайский стартап (с офисом в Сан-Франциско) планирует B2B-продажи своих устройств в США, чтобы помочь больницам, предприятиям и правоохранителям в выявлении больных COVID-19. Rokid также предлагает IoT («интернет вещей») и программные решения для распознавания лиц и управления данными как часть своих пакетов Т1.
Фото: TechCrunch
Издание пишет, что этим продуктом могут заинтересоваться американские регуляторы, которые с опаской относятся к обработке данных американских граждан китайскими компаниями. В Rokid подчеркнули, что не собирают данные с очков напрямую, они хранятся локально.
Фото: TechCrunch
Основанный в 2014 году Rokid привлек $100 млн во время второго раунда финансирования в 2018 году. Основное внимание стартапа сосредоточено на разработке технологий искусственного интеллекта.
Создание очков Т1 стало ответом на вспышку коронавируса в Китае. Цель компании заключалась в том, чтобы предоставить бизнесу и органам власти средства для выявления потенциальных больных COVID-19, которое было бы более компактным, мобильным и эффективным, чем традиционные варианты. Большие сканирующие станции, такие как те, которые используются в аэропортах, имеют определенные недостатки, в частности, их трудно переносить с одного места в другое.
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