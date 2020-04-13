В АМКУ подали заявление о сговоре в крупнейшем тендере года на 12 млрд грн

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Сегодня, 16 апреля, основатели платформы “Лига антитраста” – ОО “Совет защиты конкуренции и потребителей” подали в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявление с доказательствами о сговоре турецких компаний Onur и Gocay на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.
Факты, подтверждающие согласованность поведения “Онур” и “Гьочай”, представители платформы получили на основе анализа сходства в тендерных предложениях компаний, их ценовому поведению на аукционе и цепочкам связей между фирмами. В частности выяснилось, что руководителем фирмы “Гьочай” и доверенным лицом главы правления “Онур” является одно и то же лицо.
Основатели платформы предоставляют АМКУ следующие доказательства:
Напомним, 21 февраля “Укравтодор” сообщил, что победителем в конкурсе на строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стала компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Победителя тендерной процедуры определили с помощью электронной системы Prozorro.
Компания оценила свои услуги в 11,918 млрд грн. Ожидаемая стоимость на начало проведения тендерной закупки составляла 12,34 млрд грн. Тендер объявляла Служба автомобильных дорог в Запорожской области.
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