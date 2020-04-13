Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"

Без поддержки государства строительства “Укрбуда” могут оказаться замороженными на десятки лет, поскольку чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир. По его словам, компанию оставили наедине с проблемами и не оказали обещанного содействия.

“Мы готовы помочь, мы без колебаний согласились достраивать (ЖК “Укрбуда”. – Ред.), когда возникла проблемная ситуация. Но без поддержки государства эти стройки превратятся в замороженные на протяжении десятков лет”, – заявил президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.

Напомним, когда государственная корпорация “Укрбуд” остановила работы на большинстве своих объектов, перспектива оказаться без дома затронула более 40 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский в декабре 2019 года заявил, что проблема решена, а сооружение завершит компания “Киевгорстрой”, однако инвесторы заявили о бездействии ОП и “шантаж” Минобороны.

Передача “Киевгорстрою“заброшенных “Укрбудом” жилых комплексов, активно стартовавшая в начале года, сейчас приостановилась. И если ранее КГС сообщал о новых и новых принятых зданиях, то уже более месяца об этом процессе новостей нет. По состоянию на сегодня “Киевгорстрой” принял всего пять из 23 объектов “Укрбуда”.

Читайте также: У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»

Президент “Киевгорстроя” в интервью рассказал, что все проблемные вопросы описали и прислали в Офис президента, однако это пока не дало результата.

“Мы же не требуем ничего невозможного! Дайте поручение содействовать, чиновники понимают лишь четкие команды! Ведь квартиры ждет более 13 тысяч семей, это почти 40 тысяч человек! Нам не надо ничего сверхъестественного или противозаконного. Просто просим оперативности и здравого смысла”, – добавил Кушнир.

По его словам, для начала можно поручить Минобороны своевременно проработать вопрос, ГИУ – ускорить формальные процедуры, Киевсовету – освободить укрбудовские объекты от лишней нагрузки в виде паевого взноса, который все равно уже отменен со следующего года, а ГАСИ – без искусственных придирок ввести дома в эксплуатацию.

Президент “Киевгорстроя” также отметил, что компания перезаключает договора только на старых условиях.