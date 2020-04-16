Samsung уменьшила выпуск смартфонов из-за коронавируса

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Сетевые источники сообщают, что южнокорейская компания Samsung радикально уменьшила объем выпуска смартфонов из-за сниженного спроса на фоне пандемии.
В Китае в марте было отгружено около 21 млн смартфонов, что на 20% ниже, чем в этом же месяце прошлого года. Также ожидается серьезное сокращение в Европе. Компании пришлось снизить производство смартфонов примерно на 60% по сравнению со средним показателем. В этом месяца Samsung произведет только около 10 млн телефонов, хотя обычно компания поставляет около 25 млн смартфонов в месяц.
Также ожидается замедление рынка сотовых аппаратов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
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