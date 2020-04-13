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Нефедов объяснил, почему в Кабмине "завис" законопроект о криминализации контрабанды

Нефедов объяснил, почему в Кабмине "завис" законопроект о криминализации контрабанды

Законопроект о криминализации контрабанды в Украины не согласовался на уровне правительства из-за смены министров.

Об этом, во время общения с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, заявил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Он отметил, что соответствующий законопроект был направлен в Министерство финансов еще в феврале. В то же время, из-за смены министров, его пока так и не согласовали. Однако, по по этому вопросу есть консенсус органов власти и инициативу поддерживают представители Европейского союза.

Открытым, по словам Нефедова, остается только вопрос о масштабах нарушений, за которые будет наступать уголовная ответственность. В целом, глава таможни предлагает предоставить таможенным органам некоторые правоохранительные функции.

Напомним, что о желании криминализовать контрабанду Нефедов говорил еще в ноябре 2019 года. По его словам, в законопроект включены алкогольные и табачные изделия, а инициатором создания документа выступил лично он.

При этом чиновник согласен, что это не станет панацеей в решении проблемы контрабанды.

“Если посмотреть, то у нас всегда была уголовная статья за контрабанду наркотиков. И если вы посмотрите статистику приговоров, то почти не найдете их с реальным лишением свободы. Я понимаю желание комментаторов в Facebook: “Нужно просто сделать наказание 100 лет тюрьмы, расстрел, конфискация всего имущества и всех родных занести в черный список” и так далее. Но это работает не совсем так”, — заявил Нефедов.

По материалам Дело
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