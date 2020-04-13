СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на около 100 млн грн

Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

“Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93 392 847 грн”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket, ПриватБанк является банком-партнером, который часто адаптируется под рынок и предлагает скидки на очень привлекательные лоты для клиентов системы онлайн-аукционов. Это дает результат, ведь за все время банку удалось дополнительно заработать 51 028 068 грн. Нефтебаза с наибольшим приростом цены в 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот, за который соревновалось больше всего участников – 11, находится в Житомире.

По словам исполняющего обязанности гендиректора ГП “СЕТАМ” Александра Мамро, вчера было успешно реализовано три лота с нефтебазами от ПриватБанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.

“Общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн”, – прокомментировал Мамро.