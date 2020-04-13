СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на около 100 млн грн

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Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.
“Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93 392 847 грн”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket, ПриватБанк является банком-партнером, который часто адаптируется под рынок и предлагает скидки на очень привлекательные лоты для клиентов системы онлайн-аукционов. Это дает результат, ведь за все время банку удалось дополнительно заработать 51 028 068 грн. Нефтебаза с наибольшим приростом цены в 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот, за который соревновалось больше всего участников – 11, находится в Житомире.
По словам исполняющего обязанности гендиректора ГП “СЕТАМ” Александра Мамро, вчера было успешно реализовано три лота с нефтебазами от ПриватБанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.
“Общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн”, – прокомментировал Мамро.
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