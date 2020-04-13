0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на около 100 млн грн

СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на около 100 млн грн

Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

“Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” продало через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93 392 847 грн”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket, ПриватБанк является банком-партнером, который часто адаптируется под рынок и предлагает скидки на очень привлекательные лоты для клиентов системы онлайн-аукционов. Это дает результат, ведь за все время банку удалось дополнительно заработать 51 028 068 грн. Нефтебаза с наибольшим приростом цены в 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот, за который соревновалось больше всего участников – 11, находится в Житомире.

По словам исполняющего обязанности гендиректора ГП “СЕТАМ” Александра Мамро, вчера было успешно реализовано три лота с нефтебазами от ПриватБанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.

“Общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн”, – прокомментировал Мамро.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.