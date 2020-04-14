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Нацполиция планирует закупить 200 авто почти на 100 миллионов

Нацполиция планирует закупить 200 авто почти на 100 миллионов

Национальная полиция Украины планирует закупить 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер).

Об этом сообщается на сайте Prozorro

Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, начало аукциона – 22 апреля.

Ожидаемая стоимость – 97,74 млн грн.

Источник финансирования – государственный бюджет.

Срок поставки товара в Киев – до 30 календарных дней со дня заключения договора (но до 17 июня).

Ранее из-за сокращения расходов Служба безопасности отменила тендер 33-х автомобилей Toyota Corolla и 8-ми авто Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью в 24,57 миллиона гривен

24 марта Национальная полиция отменила ранее объявленный тендер на закупку 631 различных автомобилей на общую сумму 275,9 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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