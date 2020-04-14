Нацполиция планирует закупить 200 авто почти на 100 миллионов

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Национальная полиция Украины планирует закупить 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер).
Об этом сообщается на сайте Prozorro
Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, начало аукциона – 22 апреля.
Ожидаемая стоимость – 97,74 млн грн.
Источник финансирования – государственный бюджет.
Срок поставки товара в Киев – до 30 календарных дней со дня заключения договора (но до 17 июня).
Ранее из-за сокращения расходов Служба безопасности отменила тендер 33-х автомобилей Toyota Corolla и 8-ми авто Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью в 24,57 миллиона гривен
24 марта Национальная полиция отменила ранее объявленный тендер на закупку 631 различных автомобилей на общую сумму 275,9 млн грн.
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