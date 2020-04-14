Начат выпуск автомобилей Volvo, которые не разгонятся быстрее 180 км/ч

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Шведская марка Volvo приступает к выпуску автомобилей, максимальная скорость которых принудительно ограничена 180 километрами в час. Эта мера была предпринята в рамках стратегии компании по сокращению смертности и получения травм на дорогах.
В Volvo полагают, что превышение скорости – одна из основных причин смертельных аварий, однако признают, что ограничение допустимой скорости не является панацеей от такого рода ДТП. Как сообщает новозеландский Autocar, в первую очередь ограничитель появится на обновленных V90 и S90.
Предел в 180 километров в час был выбран, чтобы соблюсти баланс: сделать поездки безопаснее, но не потерять при этом лояльность клиентов.
О том, что максимальная скорость автомобилей шведской марки будет снижена, стало известно еще весной прошлого года. Тогда в компании объяснили, что в будущем модели могут получить «умный» ограничитель, который совмещает функции контроля скорости и геозонирования. Такая система позволила бы в автоматическом режиме снижать максималку на определенных участках – например, рядом со школами.
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