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Начат выпуск автомобилей Volvo, которые не разгонятся быстрее 180 км/ч

Начат выпуск автомобилей Volvo, которые не разгонятся быстрее 180 км/ч

Шведская марка Volvo приступает к выпуску автомобилей, максимальная скорость которых принудительно ограничена 180 километрами в час. Эта мера была предпринята в рамках стратегии компании по сокращению смертности и получения травм на дорогах.

В Volvo полагают, что превышение скорости – одна из основных причин смертельных аварий, однако признают, что ограничение допустимой скорости не является панацеей от такого рода ДТП. Как сообщает новозеландский Autocar, в первую очередь ограничитель появится на обновленных V90 и S90.

Предел в 180 километров в час был выбран, чтобы соблюсти баланс: сделать поездки безопаснее, но не потерять при этом лояльность клиентов.

О том, что максимальная скорость автомобилей шведской марки будет снижена, стало известно еще весной прошлого года. Тогда в компании объяснили, что в будущем модели могут получить «умный» ограничитель, который совмещает функции контроля скорости и геозонирования. Такая система позволила бы в автоматическом режиме снижать максималку на определенных участках – например, рядом со школами.

По материалам motor.ru
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