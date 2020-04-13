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Цены в Украине вернулись к нормальному уровню - Рожкова

Цены в Украине вернулись к нормальному уровню - Рожкова

В Национальном банке Украины сообщают, что ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина в Украине, закончился, а цены на некоторые категории продуктов вернулись к своему нормальному уровню.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

«Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню», – отметила Рожкова.

Она отметила, что уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Справка Finance.ua:

  • В апреле с целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
  • Рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.
По материалам hromadske.tv
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