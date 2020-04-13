Цены в Украине вернулись к нормальному уровню - Рожкова

В Национальном банке Украины сообщают, что ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина в Украине, закончился, а цены на некоторые категории продуктов вернулись к своему нормальному уровню.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

«Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню», – отметила Рожкова.

Она отметила, что уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Справка Finance.ua:

С 15 апреля на время карантина правительство вернется к государственному регулированию цен на некоторые социальные продукты, лекарственные средства и медизделия.

В апреле с целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.