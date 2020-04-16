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Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1,3 млн человек

Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1,3 млн человек

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тысяч человек и составляет около 2,5-2,8 млн человек. Всего за время карантина работу потеряли 1,0-1,3 млн человек.

Такую оценку дал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет», – отметил Геннадий Чижиков.

В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​на время карантина – это около 1 млн человек. Всего в «остановленных» отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

«Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение», – сказал президент ТПП Украины.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном центре занятости рассказали, каким образом можно подать документы для получения помощи в период карантина.
  • Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице для определенных категорий лиц.

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По материалам Finance.UA
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