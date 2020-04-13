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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,798 млн и 45,381 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 36), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,32-27,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 84,179 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
31,0000 – 200
27,5000 – 7 777
27,3100 – 155 555
27,3000 – 22 000
27,3000 – 30 000
27,3000 – 30 000
27,3000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,3000 – 35 000
27,3200 – 99 999
27,3300 – 25 000
27,3300 – 10 000
27,3300 – 23 000
27,3300 – 30 000
27,3300 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3484 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2769 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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