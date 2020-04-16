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Имеют ли право уволить работника в случае длительной нетрудоспособности

Имеют ли право уволить работника в случае длительной нетрудоспособности

Временная нетрудоспособность является одним из оснований, когда не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа.

Об этом говорится в статье 40 Кодекса законов о труде Украины.

Когда могут уволить:

  • Такая гарантия не действует в случае увольнения работника, если он не появился на работу более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не засчитываются отпуска по беременности и родам).
  • Также эта норма не распространяется на случай полной ликвидации предприятия.

Не могут быть уволены работники, утратившие трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.

По таким работниками место работы (должность) сохраняют до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Перечень профессиональных заболеваний утвержден постановлением КМУ от 8 ноября 2000 года.

Отсутствие на рабочем месте в течение четырех месяцев обязательно должно быть подтверждено наличием листков нетрудоспособности. Когда нет таких документов, удостоверяющих это обстоятельство (справки, больничные листы), основание для увольнения может быть иное – прогул без уважительных причин.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Процесс оформления больничного:
  • врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе;
  • информация через реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию – поскольку является плательщиком единого социального взноса.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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