Имеют ли право уволить работника в случае длительной нетрудоспособности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Временная нетрудоспособность является одним из оснований, когда не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа.
Об этом говорится в статье 40 Кодекса законов о труде Украины.
Когда могут уволить:
Не могут быть уволены работники, утратившие трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.
По таким работниками место работы (должность) сохраняют до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.
Перечень профессиональных заболеваний утвержден постановлением КМУ от 8 ноября 2000 года.
Отсутствие на рабочем месте в течение четырех месяцев обязательно должно быть подтверждено наличием листков нетрудоспособности. Когда нет таких документов, удостоверяющих это обстоятельство (справки, больничные листы), основание для увольнения может быть иное – прогул без уважительных причин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт12 ч. назад - 1823 11
Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и ЛитвеВчера, 19:33 - 2442 5
Что будет с ценами на жилье в Украине после карантина: прогнозы эксперта4 ч. назад - 1738 3
Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличныеВчера, 16:46 - 3239 3
Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛ5 ч. назад - 1453 1
Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконный5 ч. назад - 6505 1
Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличныеВчера, 16:46 - 3239 3
Эксперты раскрыли тайну неубиваемого трояна на Android14 ч. назад - 2874
Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и ЛитвеВчера, 19:33 - 2442 5
Почему не удастся удержать заробитчан дома7 ч. назад - 2367 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенниковПозавчера, 11:10 - 256
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1217 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 592
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2045
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 11330 1