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МВФ ожидает остановку экономического роста в Азии впервые за 60 лет

МВФ ожидает остановку экономического роста в Азии впервые за 60 лет

Экономический рост Азии в 2020 году будет нулевым впервые за 60 лет, поскольку коронавирусный кризис наносит “беспрецедентные убытки” в сфере услуг региона и основным направлениям экспорта.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональный отчет МВФ.

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Хотя Азия выглядит лучше, чем другие регионы, переживающие экономический спад, прогноз на текущий год хуже, чем средние темпы роста в 4,7% во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и роста на 1,3% во время финансового кризиса в Азии в конце 1990-х годов, отмечает МВФ.

МВФ ожидает экономического роста в Азии в следующем году на 7,6%, исходя из предположения, что политика сдерживания будет успешной, однако отмечает, что перспективы весьма неопределенны.

Как отмечает МВФ, в отличие от мирового финансового кризиса, вызванного крахом Lehman Brothers в 2008 году, пандемия непосредственно коснулась сектора обслуживания в регионе, заставив людей остаться дома и закрыть магазины. Экспортные отрасли региона также страдают от падения спроса на их товары со стороны основных торговых партнеров, таких как Соединенные Штаты и европейские страны.

Ожидается, что экономика Китая вырастет на 1,2% в этом году по сравнению с ростом на 6% в январском прогнозе МВФ на фоне слабого экспорта и потерь во внутренней активности из-за шагов относительно социального дистанцирования.

Ожидается, что во второй по величине экономике мира произойдет восстановление активности в конце этого года, а в следующем году рост увеличится до 9,2%. Однако, по данным МВФ, существуют риски даже для перспектив роста Китая, поскольку вирус может вернуться и задержать нормализацию.

По материалам РБК-Украина
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