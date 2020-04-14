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Microsoft анонсировал Планетарный компьютер (видео)

Microsoft анонсировал Планетарный компьютер (видео)

В январе Microsoft запустила углеродную инициативу, поставив перед компанией новые цели по снижению выбросов углерода к концу этого десятилетия. Хотя COVID-19 с тех пор изменил повседневную жизнь почти всех нас, проблемы устойчивости стали не менее актуальными или важными. Поэтому компания объявила второй шаг в усилиях по сохранению и защите биоразнообразия и здоровья экосистем мира.

Новая инициатива Microsoft в области биоразнообразия многогранна. Возможно, это направлено на то, чтобы заставить данные и цифровые технологии работать, в том числе с помощью амбициозной программы, объединяющей данные об окружающей среде со всего мира и использующей их в новом “Планетарном компьютере“.

Microsoft совместит это с новой работой, чтобы партнеры и клиенты могли использовать полученные результаты для повышения эффективности принятия экологических решений в своей организационной деятельности.

Также компания будет использовать его, чтобы высказываться по вопросам государственной политики, связанной с экосистемами, и брать на себя ответственность за собственное влияние.

“Планетарный компьютер“ представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников.

По материалам bigmir.net
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