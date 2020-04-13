Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях, составила 75,7 млрд грн

За неделю производители тепла увеличили долг на 3057 млн ​​грн (8,1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 863 млн грн (12,7%), региональные газосбытовые предприятия – на 828 млн грн (3,1%).

Об этом говорится на сайте компании.

По состоянию на 14 апреля 2020 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 48,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 3920 млн грн (8,8%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 828 млн грн (3,1%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 36 млн грн (1%) и составляет около 3,6 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 1091 млн грн (33,1%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 4,4 млрд грн.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (8,3 млрд грн), Днепропетровской (7,8 млрд грн), Харьковской (5 млрд грн), Луганской (2,1 млрд грн), Одесской (1,7 млрд грн), Львовской (1,3 млрд грн), Запорожской (1,3 млрд грн) областей, г. Киева (3,2 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,4 млрд грн).

Наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2020 год в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киева (1582 млн грн) и Днепропетровской (1270 млн грн), Харьковской (1207 млн ​​грн), Запорожской (691 млн грн), Одесской (609 млн грн), Донецкой (524 млн грн), Львовской (459 млн грн) областей.

Справка Finance.ua: