«Большая двадцатка» освободит от долгов развивающиеся страны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Страны G20 договорились с 1 мая заморозить кредитные долги стран с низким уровнем дохода до конца года. Это произойдет в рамках плана преодоления кризиса в сфере здравоохранения и экономики, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, и для предотвращения краха долга на развивающихся рынках.
Общая сумма долговых обязательств перед странами G20 составляет примерно $40 млрд.
Читайте также: Страны G20 обещают выделить 5 трлн долл. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса
Развитые страны и развивающиеся призвали частных кредиторов принять участие в этой инициативе. Кроме того, страны попросили МВФ и Всемирный банк изучить варианты приостановки обслуживания долга на время пандемии, пишет Financial Times.
Помощь в вопросе долгов будет стоить странам «большой двадцатки» более $20 млрд, предположил председатель G20, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. И добавил, что частные кредиторы также могут помочь развивающимся странам, на добровольной основе.
Мораторий на возврат госдолга будет касаться 76 стран, которые имеют текущие обязательства перед МВФ и Всемирным банком и право на получение помощи от Международной ассоциации развития Всемирного банка.
В рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф Международный валютный фонд решил облегчить долговую нагрузку на 25 беднейших стран мира. Общий размер помощи, которую МВФ может предоставить таким странам – $500 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 2382 13
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 17906 6
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1544 5
Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - КличкоВчера, 15:19 - 538 4
Airbnb заняла еще $1 млрд на фоне кризиса - ReutersВчера, 14:29 - 871 3
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 17906 6
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3277
Иностранцы продолжили избавляться от украинских ОВГЗВчера, 17:27 - 2038
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1544 5
Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсийВчера, 21:02 - 1504
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Около часа назад - 57
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 353
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1721
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9938 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3789 1