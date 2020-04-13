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«Большая двадцатка» освободит от долгов развивающиеся страны

«Большая двадцатка» освободит от долгов развивающиеся страны

Страны G20 договорились с 1 мая заморозить кредитные долги стран с низким уровнем дохода до конца года. Это произойдет в рамках плана преодоления кризиса в сфере здравоохранения и экономики, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, и для предотвращения краха долга на развивающихся рынках.

Общая сумма долговых обязательств перед странами G20 составляет примерно $40 млрд.

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Развитые страны и развивающиеся призвали частных кредиторов принять участие в этой инициативе. Кроме того, страны попросили МВФ и Всемирный банк изучить варианты приостановки обслуживания долга на время пандемии, пишет Financial Times.

Помощь в вопросе долгов будет стоить странам «большой двадцатки» более $20 млрд, предположил председатель G20, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. И добавил, что частные кредиторы также могут помочь развивающимся странам, на добровольной основе.

Мораторий на возврат госдолга будет касаться 76 стран, которые имеют текущие обязательства перед МВФ и Всемирным банком и право на получение помощи от Международной ассоциации развития Всемирного банка.

В рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф Международный валютный фонд решил облегчить долговую нагрузку на 25 беднейших стран мира. Общий размер помощи, которую МВФ может предоставить таким странам – $500 млн.

По материалам The page
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