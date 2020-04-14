Нидерланды соединят линиями Hyperloop пять европейских городов

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Нидерландский стартап Hardt Hyperloop в сотрудничестве с администрацией провинции Северная Голландия заявил о предстоящем строительстве сверхскоростных линий для капсул на магнитной подушке, которые двигаются внутри вакуумного трубопровода. По их мнению, проложив такие линии, время пути от Амстердама до Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа или Франкфурта можно будет сократить с нескольких часов до десятков минут.
Об этом пишет The Guardian.
“Границы в буквальном смысле слова станут размытыми. Например, от Амстердама до Брюсселя можно будет доехать за 30 минут, а до Парижа – за полтора часа, а не как сегодня за три с половиной”, – пишут авторы.
По подсчетам авторов идеи, экономия времени увеличит ВВП провинции на 121% или 275 млрд евро. При этом количество авиаперелетов из аэропорта Схипхол до 2040 года заметно уменьшится, что важно в рамках борьбы с глобальным потеплением.
Стартап уже построил тестовый трек в городе Делфт протяженностью три километра и заручился поддержкой партнеров, включая оператора железных дорог Deutsche Bahn и сталелитейного гиганта Tata Steel.
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