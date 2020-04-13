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Франция увеличит поддержку экономики до 110 млрд евро

Франция увеличит поддержку экономики до 110 млрд евро

Для предотвращения экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, правительство Франции увеличит финансирование в поддержку экономики до 110 млрд евро.

Об этом сообщает министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в Twitter.

Финансирование будет осуществляться для компенсации 8,7 млн работников, из-за пандемии коронавируса находятся в ситуации частичной безработицы, и на помощь предпринимательству.

“В новом откорректированном бюджете мы увеличим помощь с 45 млрд до 110 млрд евро”, – написал министр.

Как отмечается, во Франции из-за эпидемии ожидается экономическое падение 8%. Больше всего от нее страдают области торговли, строительства, туризма, гостиничного, ресторанного и шоубизнеса.

По материалам РБК-Украина
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