Франция увеличит поддержку экономики до 110 млрд евро

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Для предотвращения экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, правительство Франции увеличит финансирование в поддержку экономики до 110 млрд евро.
Об этом сообщает министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в Twitter.
Финансирование будет осуществляться для компенсации 8,7 млн работников, из-за пандемии коронавируса находятся в ситуации частичной безработицы, и на помощь предпринимательству.
“В новом откорректированном бюджете мы увеличим помощь с 45 млрд до 110 млрд евро”, – написал министр.
Как отмечается, во Франции из-за эпидемии ожидается экономическое падение 8%. Больше всего от нее страдают области торговли, строительства, туризма, гостиничного, ресторанного и шоубизнеса.
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