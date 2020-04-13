Швейцария входит в ТОП-5 инвесторов Украины

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Швейцария является одним из основных зарубежных инвесторов в украинскую экономику, вложив более 1,7 млрд долларов.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швейцарской Конфедерации Артем Рыбченко.
«По состоянию на 1 января 2020 года Конфедерация входит в пятерку ведущих стран-инвесторов в экономику Украины. Швейцарские инвестиции составляют 1,715 млрд долларов США, что соответствует 4,8% от общего объема вложенного иностранного капитала», – сообщил Рыбченко.
В частности, за 2019 год прирост швейцарских инвестиций составил 163 млн долларов или 10,5%.
Наибольший объем швейцарских инвестиций – 60% – поступил в промышленность. В Украине работает несколько всемирно известных швейцарских предприятий, среди которых Nestle SA, Sandoz AG, Philip Morris International, F.Hoffman la Roche, Geberit International AG, Sika AG, Novartis Pharma AG, Syngenta AG, Hilti (Schweiz) AG, Ferrexpo AG, Glas Trösch AG, Acino AG, Calyx Capital Advisers.
Среди историй успеха посол назвал инвестиции швейцарской компании Geberit International AG в собственное производство в Украине в размере 50 млн долларов США.
В целом после кризиса 2014-2015 годов наблюдается улучшение делового и инвестиционного климата в украинско-швейцарских отношениях, констатировал дипломат.
Так, в 2019 году общий объем двусторонней торговли приблизился к рекордному уровню в 3 млрд долларов США. Экспорт из Украины впервые превысил сумму в 1 млрд долларов, а импорт составил 1,8 млрд долларов.
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