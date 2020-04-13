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СБУ вскрыла миллиардные злоупотребления с госсредствами при закупке продуктов

СБУ вскрыла миллиардные злоупотребления с госсредствами при закупке продуктов

Правоохранителями документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

“В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 гг. тендерных торгов Государственным учреждением “Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины”. На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн”, – говорится в сообщении.


Фото: Служба безопасности Украины

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляли мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, а также при подготовке к продаже продукция обрабатывалась химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.


Фото: Служба безопасности Украины

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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