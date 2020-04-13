МВФ увеличит втрое объемы льготного кредитования из-за пандемии

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Международный валютный фонд рассчитывает утроить объемы льготного кредитования бедных стран до более чем 18 миллиардов долларов, чтобы помочь им отреагировать на пандемию.
Об этом заявила в среду управляющий директор организации Кристалина Георгиева, передает Reuters.
“У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель – утроить то, что мы делаем для этих стран”, – сказала она на брифинге.
Льготные кредиты обычно предлагают условия, более выгодные чем те, что доступны на рынке.
Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран “Большой двадцатки”, сообщив, что МВФ “срочно изыскивает 18 миллиардов долларов новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее 1,8 миллиарда долларов в виде субсидий”.
Георгиева подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда ввиду пандемии.
Директор-распорядитель призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.
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