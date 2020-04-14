Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах - данные ПриватБанка

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За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как изменилось количество операций:
Количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза – с 137 до 31 тыс. операций в день. Также в период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах Приватбанка – количество таких операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки.
В то же время, количество транзакций клиентов Приватбанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%.
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