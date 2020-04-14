Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах - данные ПриватБанка

За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как изменилось количество операций:

в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 тысяч операций;

с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 тысяч кассовых платежей.

Количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза – с 137 до 31 тыс. операций в день. Также в период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах Приватбанка – количество таких операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн ​​до 1,3 млн операций в сутки.

В то же время, количество транзакций клиентов Приватбанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%.

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