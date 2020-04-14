0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах - данные ПриватБанка

Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах - данные ПриватБанка

За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как изменилось количество операций:

  • в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 тысяч операций;
  • с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 тысяч кассовых платежей.

Количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза – с 137 до 31 тыс. операций в день. Также в период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах Приватбанка – количество таких операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн ​​до 1,3 млн операций в сутки.

В то же время, количество транзакций клиентов Приватбанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк вернет комиссию за покупку железнодорожных билетов в Приват24 и других онлайн сервисах банка всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на период карантина в стране.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.