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Коронавирус ударил по ноутбукам: продажи падают, а цены растут

Коронавирус ударил по ноутбукам: продажи падают, а цены растут

Аналитическая фирма Canalys провела исследования рынка ноутбуков и домашних компьютеров с начала 2020 года.

Отгрузки ПК, ноутбуков и рабочих станций упали на 8% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Причиной стало закрытие сборочных мощностей в Китае вследствие пандемии коронавируса, а также из-за праздничного периода в конце января, когда в это время в Поднебесной отмечали Китайский новый год, сообщает TechCrunch.

Аналитики отмечают, что такие показатели являются самыми низкими за последние четыре года. Сильнее всего пострадала Apple – ее показатели падения составляют 21%. Следом идет HP со спадом на 13,8% и Acer — на 12,6%. Только Dell показывает рост на фоне остальных – компания отгрузила на 1,1% больше техники, чем в I квартале прошлого года. По мнению Canalys, падение продолжится и по итогам II квартала 2020 года.

Вместе с тем, директор по исследованиям в Canalys Рушабх Доши говорит, что покупательская способность была очень даже активной. Низкие показатели поставок демонстрируют лишь неспособность производителей обеспечить спрос из-за ряда форс-мажорных факторов.

“Производители компьютеров и ноутбуков начали 2020 год с ограниченного предложения процессоров Intel, вызванного неудачным переходом на 10-нм техпроцесс. Ситуация еще сильнее усугубилась, когда фабрики в Китае не смогли вновь открыться после новогодних праздников. Вместе с тем, карантин вынудил потребителей активнее приобретать ноутбуки для своих детей, поскольку те вынуждены перейти на дистанционную форму обучения”, – объясняют в Canalys.

Более того, мрачное начало года может обернуться повышением цен на компьютерную продукцию из-за высокого спроса и низкого предложения. Canalys прогнозирует, что весь год будет демонстрировать дальнейшее падение продаж: компании сокращают закупки, а потребители также будут отказываться от приобретения новинок из-за значительной экономической неопределенности.

По материалам internetua.com
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