Коронавирус ударил по ноутбукам: продажи падают, а цены растут

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Аналитическая фирма Canalys провела исследования рынка ноутбуков и домашних компьютеров с начала 2020 года.
Отгрузки ПК, ноутбуков и рабочих станций упали на 8% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Причиной стало закрытие сборочных мощностей в Китае вследствие пандемии коронавируса, а также из-за праздничного периода в конце января, когда в это время в Поднебесной отмечали Китайский новый год, сообщает TechCrunch.
Аналитики отмечают, что такие показатели являются самыми низкими за последние четыре года. Сильнее всего пострадала Apple – ее показатели падения составляют 21%. Следом идет HP со спадом на 13,8% и Acer — на 12,6%. Только Dell показывает рост на фоне остальных – компания отгрузила на 1,1% больше техники, чем в I квартале прошлого года. По мнению Canalys, падение продолжится и по итогам II квартала 2020 года.
Вместе с тем, директор по исследованиям в Canalys Рушабх Доши говорит, что покупательская способность была очень даже активной. Низкие показатели поставок демонстрируют лишь неспособность производителей обеспечить спрос из-за ряда форс-мажорных факторов.
“Производители компьютеров и ноутбуков начали 2020 год с ограниченного предложения процессоров Intel, вызванного неудачным переходом на 10-нм техпроцесс. Ситуация еще сильнее усугубилась, когда фабрики в Китае не смогли вновь открыться после новогодних праздников. Вместе с тем, карантин вынудил потребителей активнее приобретать ноутбуки для своих детей, поскольку те вынуждены перейти на дистанционную форму обучения”, – объясняют в Canalys.
Более того, мрачное начало года может обернуться повышением цен на компьютерную продукцию из-за высокого спроса и низкого предложения. Canalys прогнозирует, что весь год будет демонстрировать дальнейшее падение продаж: компании сокращают закупки, а потребители также будут отказываться от приобретения новинок из-за значительной экономической неопределенности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грнВчера, 11:33 - 5231 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцамВчера, 13:03 - 5333 8
Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времениВчера, 14:42 - 1183 6
В Украине вступил в силу закон о новых штрафах за сжигание травыВчера, 12:45 - 732 5
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckПозавчера, 22:38 - 966 5
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца годаВчера, 15:02 - 12093 2
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцамВчера, 13:03 - 5333 8
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грнВчера, 11:33 - 5231 9
Гетманцев назвал сроки получения первого транша от МВФВчера, 10:03 - 2206 2
Бизнес-ассоциация предупредила о вероятном подорожании бытовой техники для украинцевВчера, 07:43 - 2007 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенниковВчера, 11:10 - 144
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Позавчера, 11:10 - 983 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 501
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1930
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10848 1