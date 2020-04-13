Эстония предоставит турфирмам госгарантии и субсидии в связи с эпидемией

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Эстония будет предоставлять предприятиям туристической отрасли государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии в связи с эпидемией.
Об этом сообщает портал ERR.
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии разработало пакет мер для поддержания туристической отрасли, которая пострадала в результате эпидемии коронавируса. Он предусматривает государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии в размере от 2 до 60 тысяч евро.
Предоставлять гарантии по кредитам будет государственный фонд KredEx, а прямые субсидии – Фонд развития предпринимательства (EAS).
Претендовать на такую помощь могут предприятия гостинично-ресторанной отрасли, туристические фирмы и операторы.
Размер субсидий для конкретной компании будет определяться в зависимости от сферы деятельности, размера, объемов потерянного во время кризиса оборота и “потребностей выживания”.
Общий бюджет для этого мероприятия – 25 миллионов евро.
Детализированные критерии и условия предоставления поддержки обнародуют после того, когда правительство одобрит пакет мер.
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