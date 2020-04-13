Huawei раздумывает над смартфонами с «растягивающимся» дисплеем (фото)

Компания Huawei, по сообщению ресурса LetsGoDigital, размышляет над необычными смартфонами, оснащёнными гибким экраном. Не исключено, что аппараты нового типа в скором времени дебютируют на коммерческом рынке.

Информация об устройствах появилась на сайтах Китайской ассоциации интеллектуальной собственности (CNIPA) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Речь идёт о смартфонах с «растягивающимся» дисплеем. Как можно видеть на патентных иллюстрациях, Huawei предлагает два варианта конструкции: в обоих случаях дисплей загибается на тыльную часть корпуса. При трансформации устройства задняя секция экрана оказывается спереди, что позволяет увеличить полезную площадь панели.



Фото: LetsGoDigital

Сзади установлена тройная камера с вертикальной ориентацией оптических блоков. В зависимости от варианта исполнения эта система находится около левой или около правой боковой грани.

У аппаратов нет фронтальной камеры. Делать селфи-снимки владельцы смогут при помощи основной камеры, используя тыльную секцию гибкого дисплея в качестве видоискателя.



Фото: LetsGoDigital

Кроме того, на патентных изображениях не просматривается сканер отпечатков пальцев. По всей видимости, он будет интегрирован непосредственно в область экрана.