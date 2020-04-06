Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.
Об этом на онлайн-брифинге заявил юрист “ПриватБанка” Андрей Пожидаев.
Что грозит банку в случае неисполнения? За неисполнение определения банку грозят штрафы и уголовные производства, говорит Пожидаев.
По его словам, с учетом того, что позиции банка и офшоров заслушивали на прошлом заседании, сегодня с аргументами выступили представители Кабмина.
“Они стали на сторону “ПриватБанка”, дополнительно был заявлен аргумент, что судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый не мог рассматривать это дело… Судьи вышли с решением о том, чтобы апелляционную жалобу “ПриватБанка” отклонить, решение судьи Пидпалого оставить в силе”, – отметил Пожидаев.
Как отметил министр юстиции Украины Денис Малюська, решением Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда от 25 февраля 2020 года, которым тот разъяснил и фактически повторил содержание постановления Печерского суда от 9 февраля 2017 года относительно обязательства по обслуживанию ПриватБанком депозитов ряда иностранных компаний без каких-либо ограничений и согласно договорам.
“Суть та же – “ПриватБанк” должен обслуживать депозиты без ограничений и в соответствии с депозитными договорами… Что изменилось за три года? Практически ничего, ну, точно ничего существенного”, – написал он.
Малюска также отметил, сейчас получение 7 млрд грн братьями Суркисами зависит от “Приватбанка”.
“Не существует судебного решения о взыскании этих средств с Привата. Там все немного сложнее”, – написал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 179649 19
Власти Киева ужесточают контроль въезда в столицуВчера, 15:13 - 1742 7
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения7 ч. назад - 1403 6
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4941 4
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 5786 4
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 5786 4
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4941 4
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грн8 ч. назад - 4807
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)5 ч. назад - 2558 3
МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года12 ч. назад - 2388
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 271
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1607
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9505 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3697 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7174 34