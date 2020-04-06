Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Об этом на онлайн-брифинге заявил юрист “ПриватБанка” Андрей Пожидаев.

Что грозит банку в случае неисполнения? За неисполнение определения банку грозят штрафы и уголовные производства, говорит Пожидаев.

По его словам, с учетом того, что позиции банка и офшоров заслушивали на прошлом заседании, сегодня с аргументами выступили представители Кабмина.

“Они стали на сторону “ПриватБанка”, дополнительно был заявлен аргумент, что судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый не мог рассматривать это дело… Судьи вышли с решением о том, чтобы апелляционную жалобу “ПриватБанка” отклонить, решение судьи Пидпалого оставить в силе”, – отметил Пожидаев.

Как отметил министр юстиции Украины Денис Малюська, решением Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда от 25 февраля 2020 года, которым тот разъяснил и фактически повторил содержание постановления Печерского суда от 9 февраля 2017 года относительно обязательства по обслуживанию ПриватБанком депозитов ряда иностранных компаний без каких-либо ограничений и согласно договорам.

“Суть та же – “ПриватБанк” должен обслуживать депозиты без ограничений и в соответствии с депозитными договорами… Что изменилось за три года? Практически ничего, ну, точно ничего существенного”, – написал он.

Малюска также отметил, сейчас получение 7 млрд грн братьями Суркисами зависит от “Приватбанка”.

“Не существует судебного решения о взыскании этих средств с Привата. Там все немного сложнее”, – написал он.

Справка Finance.ua:

В начале марта госисполнитель подал апелляционную жалобу на решение судьи Пидпалого относительно выплаты Суркисам более $250 млн.

В феврале 2020 года судья Пидпалый обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.