Новый Samsung поразил специалистов временем автономной работы — Finance.ua

Новый Samsung поразил специалистов временем автономной работы Сегодня 03:37 — Фондовый рынок

В марте на рынке появилось сразу несколько смартфонов среднего класса Samsung. Самой интересной новинкой стал Galaxy A56, который конкурирует с iPhone 16E.

Недорогой, но мощный аппарат протестировали обозреватели ресурса SamMobile и высоко оценили его автономность.

При смешанном использовании (без мобильных игр) Galaxy A56 продержался почти два дня и еще осталось 24% заряда.

Смартфон продемонстрировал 6,5 часов работы экрана и более 16 часов в режиме ожидания, что подтверждает опубликованный скриншот.

«Проведя некоторое время с Galaxy A56, мы можем утверждать, что новый смартфон среднего класса обещает стать настоящим монстром автономности», — SamMobile.

Galaxy A56 оборудован батарейкой 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, телефон оснащен новым чипом среднего класса Exynos 1580 4 нм от Samsung, что также стало сюрпризом для обозревателей, ведь чипсеты Exynos обычно не отличаются такой энергоэффективностью.

По сравнению с предшественником, Galaxy A56 может похвастаться экраном, который чуть больше (на 0,1 дюйма) и ярче. Однако, по всей видимости, этот апгрейд не отразился на продолжительности работы батареи.

УНІАН По материалам:

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