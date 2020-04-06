Шмыгаль поручил ускорить выплаты по временной безработице

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить центрам занятости инструкции для ускорения выплат людям по временной безработице.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

“Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям пособия по временной безработице”, – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что по сравнению с докарантинным периодом количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что ранее правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости и призвало всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем.

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