Шмыгаль поручил ускорить выплаты по временной безработице

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить центрам занятости инструкции для ускорения выплат людям по временной безработице.
Об этом Шмыгаль написал в Telegram.
“Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям пособия по временной безработице”, – отметил Шмыгаль.
Он добавил, что по сравнению с докарантинным периодом количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.
Кроме того, Шмыгаль напомнил, что ранее правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости и призвало всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 180670 19
Власти Киева ужесточают контроль въезда в столицуВчера, 15:13 - 1748 7
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения7 ч. назад - 1409 6
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4950 4
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 5846 4
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 5846 4
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4950 4
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грн8 ч. назад - 4846
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)5 ч. назад - 2581 3
МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года12 ч. назад - 2396
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 271
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1607
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9505 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3697 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7174 34