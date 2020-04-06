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Шмыгаль поручил ускорить выплаты по временной безработице

Шмыгаль поручил ускорить выплаты по временной безработице

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить центрам занятости инструкции для ускорения выплат людям по временной безработице.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

“Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям пособия по временной безработице”, – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что по сравнению с докарантинным периодом количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что ранее правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости и призвало всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.
  • Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение о повышении минимального размера помощи на случай безработицы для определенных категорий лиц.
  • Поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19, является одним из основных положений принятого законопроекта №3275.
  • Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие, 61% украинцев почувствовали ухудшение за последний месяц.

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По материалам Finance.UA
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