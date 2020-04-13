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Xiaomi выпустила двухрежимную мини-клавиатуру (фото)

Xiaomi выпустила двухрежимную мини-клавиатуру (фото)

Экологическая сеть Xiaomi MIIIW выпустила двухрежимную мини-клавиатуру Air 85 Bluetooth MIIIW. Как следует из названия, клавиатура поставляется с 85 клавишами, расположенными на красивой раскладке.

Клавиатура имеет круглую форму, а устройство имеет хорошо скошенные края и толщину 7,8 мм. Вместо плоского основания новая клавиатура MIIIW имеет угол наклона 8 градусов, который слегка приподнимает заднее основание для облегчения печати и снижения утомляемости пальцев. Ключевые символы выгравированы с помощью лазерной технологии, что делает их более красивыми и вызывающими.


Фото: gizmochina

Клавиатура является беспроводным устройством и поддерживает двухрежимное соединение, то есть она может быть подключена через Bluetooth, а также через выделенный беспроводной USB-приемник. Пользователь может легко переключаться между двумя режимами подключения, поскольку есть специальные кнопки для переключения. Он также поставляется с поддержкой Windows, Android, iOS и MacOS. Также есть специальная кнопка для переключения OS.


Фото: gizmochina

Двухрежимная мини-клавиатура MIIIW Air 85 Bluetooth поставляется в черном и розовом цветах и ​​стоит приблизительно 22 доллара. В настоящее время она доступна на веб-сайте Xiaomi Youpin.

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