Правительство ввело зеркальные меры к странам, которые ограничивают украинских перевозчиков

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Кабинет Министров Украины на заседании 15 апреля одобрил механизм, согласно которому Украина на принципах взаимности будет принимать ограничительные меры к тем странам, которые установили ограничения для украинских грузовых перевозчиков.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
“Сегодня, 15 апреля 2020 года, Правительством одобрен механизм, согласно которому Украина на принципах взаимности будет принимать ограничительные меры к тем странам, которые установили ограничения к Украине”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство внесло изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 года №287. Отныне для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, установивших ограничения пересечения собственной границы для таких лиц из Украины, применяются соответствующие меры на принципах взаимности.
«Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок в любом направлении. Экономика, как украинская, так и других стран должна работать”, – подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, после введения некоторыми странами ограничений к украинским перевозчикам правительство было вынуждено ввести зеркальные меры.
Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, не ограничивающих пересечение собственной границы таким лицам из Украины, подчеркнули в министерстве.
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