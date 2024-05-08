Пенсионный фонд направил на выплаты почти ₴17 миллиардов в мае — Finance.ua

Пенсионный фонд направил на выплаты почти ₴17 миллиардов в мае Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Пенсионный фонд направил на выплаты почти ₴17 миллиардов в мае

Как сообщил Пенсионный фонд, по состоянию на 7 мая профинансировано:

на пенсионные выплаты — 16,9 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 3,6 млрд грн, через уполномоченные банки — 13,3 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 2696,4 млн грн;

на страховые выплаты — 1440,2 млн грн, в том числе на оплату больничных — 292,7 млн грн.

Читайте также Как восстановить пенсии переселенцам, не прошедшим идентификацию

В мае предоставлено 195,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, внутриперемещенным лицам необходимо было пройти идентификацию, чтобы получать выплаты. Тем, кто не успел подтвердить свою личность до 31 марта, перестали перечислять выплаты на банковские карты. Однако пройти идентификацию можно сейчас.

В ведомстве уточняют, что если идентификация уже пройдена, но пенсия еще не выплачена — нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Справка Finance.ua:

Размер минимальной пенсии, по сути, является размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии. «Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2 361 грн», — отметили в ПФУ.

Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.