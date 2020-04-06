Клиенты ПУМБ за первую неделю оформили кредитные каникулы на 10 тысяч кредитных договоров

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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) за первую неделю действия кредитных каникул одобрил 10 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов наличными и кредитов на покупку товаров. Общая сумма реструктуризированной задолженности составила более 200 млн грн.
ПУМБ одним из первых анонсировал для своих клиентов-физ.лиц. Клиенты банка, которые столкнулись с сложностями в обслуживании ранее оформленных кредитов, могут обратиться в банк, заполнив форму на сайте, и воспользоваться кредитными каникулами на три месяца по всем своим кредитным договорам. Ежемесячные платежи на период каникул состоят только из начисленных процентов, тело кредита необходимо будет выплатить по окончанию кредитных каникул. Платежи, состоящие из тела кредита, которые временно не начислялись, будут равномерно распределены на оставшееся до полного погашения кредита количество месяцев.
«Мы разработали программу кредитных каникул в максимально сжатые сроки, чтобы успокоить клиентов и показать, что в это непростое время банк все также остается их надежным партнером. Кроме того, мы сделали максимально простую механику – клиенту достаточно заполнить короткую форму на сайте, указав ФИО, ИНН и номер телефона. 97% таких заявок рассматривается в тот же день. Это огромная работа – к концу первой недели за сутки к нам обратилось 1700 клиентов с суммарным количеством заявок почти 2 тысячи, большую часть из которых обработали сразу же», – прокомментировал начальник управления кредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Дудник.
Кредитные каникулы распространяются на кредиты наличными или кредиты на приобретение товаров, которые исправно обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года. Оставить заявку на оформление кредитных каникул можно по ссылке.
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