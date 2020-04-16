На экспорте какого мяса Украина заработала больше, чем в прошлом году

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В январе-марте 2020-го Украина за границу продала мяса птицы на $136,4 млн. Заработала на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Курятину преимущественно покупали Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. На них пришлось 50% от всего объема экспорта мяса птицы, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Кроме того, на 29% сократился импорт курятины – до $8,7 млн. В январе-марте 2019-го он составил $12,3 млн. Мясо птицы в Украину завозили из Польши и Венгрии.
Украина на продаже куриных яиц заработала $22,8 млн. В основном их покупали Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт сократился на 35% по сравнению с прошлым годом. В то же время импорт упал на 65% – до $2,1 млн.
Свинина. Правда, в 2,5 раза выросли поставки украинской свинины за границу. Составили $1,8 млн. В январе-марте прошлого года – $700 тыс. Импорт свинины упал на 63% – до $5,02 млн.
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