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Коронавирус повысил продажи кофе в мире

Коронавирус повысил продажи кофе в мире

Пандемия COVID-19 спровоцировала повышение объемов продаж кофе. На фоне карантина жаровни по всему миру пытались накопить кофейные запасы, чтобы удовлетворить спрос потребителей. Фьючерсы на кофейные зерна арабики на Нью-Йоркской бирже в начале февраля выросли на 20% — до $1,2 за фунт (примерно 450 г).

В начале года Европа и Северная Америка наращивали поставки кофе из Бразилии, пока азиатский рынок был закрыт. Сейчас страны Азии после смягчения карантинных условий и открытия магазинов и других заведений также начали обращать внимание на кофе, рассказал глава бразильского кофейного кооператива «Минасул» Хосе Маркос Магальес.

В кооперативе планировали продать за весь 2020 год 400 тыс. мешков кофе, в каждом из которых 60 кг кофейных бобов, однако заказы превысили эту цифру уже в марте. Магальес прогнозирует, что международные продажи в этом году превысят 800 тыс. мешков.

В этом месяце цены снизились, однако существуют опасения по сокращению запасов, ведь в некоторых странах вроде Гондураса и Колумбии урожаи сократились еще в прошлом году. Однако рост урожая ожидают в Бразилии.

По материалам The page
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