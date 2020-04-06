Кабмин ввел заградительную пошлину на импорт российского угля

Кабинет Министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Ранее предполагалось, что пошлина будет введена с 15 апреля. Во время заседания было поддержано предложение перенести введение пошлины на 1 мая. Кроме того, был дополнен перечень марок угля, на которые не распространяется пошлина.

Проект документа обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Отметим, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорту. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.