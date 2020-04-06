Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица из-за пандемии коронавируса уже потеряла более 1 миллиарда гривен.
Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции 15 апреля
“Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, очень ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев – не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса”, – сообщил Кличко.
Он не исключил, что эта цифра может увеличиться, потому что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.
По словам Кличко, сейчас расходы города уже сократили на 4,1 миллиарда гривен, но средства на развитие Киева оставили, поэтому строительство важных объектов инфраструктуры не остановлено.
Мэр уточнил, что сейчас продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мосту, на двух путепроводах над проспектом Степана Бандеры, на Борщаговском путепроводе, кроме того, строят две новые станции метро на Виноградарь.
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