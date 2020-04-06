В Нафтогазе сообщили детали новых требований к Газпрому на $17,3 млрд

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, за что именно украинская компания будет пытаться взыскать с российского Газпрома компенсацию на 17,3 миллиарда долларов в новых арбитражах.

Об этом Витренко сообщил в FACEBOOK.

По его словам, 17,3 миллиарда долларов – это сумма сразу нескольких исков и обращений Нафтогаза в антимонопольные органы ЕС и международные арбитражи. Эти претензии украинской компании должны заставить Газпром пойти на определенные уступки и изменения в своей работе.

«Например, предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия-Украина. Разблокировать транзит газа из Средней Азии. Предлагать независимым добытчикам газа в России так называемые «свопы» для экспорта их газа через Газпром. Это уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за Росукрэнерго», – пояснил Витренко.

В случае, если Нафтогаз победит и в этих исках против Газпрома, то Украина сможет значительно увеличить доходы от транзита газа, снизить стоимость импортного газа, получить компенсацию за долги Росукрэнерго, а в будущем – предоставлять услуги по транспортировке водорода.

По словам Витренко, новые обращения Нафтогаза возможны в пределах контракта о транзите, которые он подписал от имени компании с главой российского Газпрома в конце 2019 года.

Для того, чтобы воплотить в жизнь план по взысканию с Газпрома 17,3 миллиарда долларов, его должен утвердить наблюдательный совет Нафтогаза. Это решение он должна принять 16 апреля.

Накануне Витренко заявил, что Нафтогаз оценил новые требования к Газпрому в 17,3 миллиарда долларов. О новых требованиях к Газпрому Витренко сообщал еще в начале февраля 2020 года. Тогда он заявлял, что прежде чем обращаться в арбитражи, Нафтогаз пытаться обсудить получение этой компенсации с Газпромом.

Отметим, что в конце 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили соглашение, которое позволило обеспечить транзит российского газа через Украину. В рамках этого соглашения компании согласились отказаться от всех взаимных судебных претензий, в частности относительно выигрыша Нафтогаза 4,6 миллиарда долларов в Стокгольмском арбитраже. При этом, соглашение не касалась судов Нафтогаза против Российской Федерации в отношении активов, потерянных из-за аннексии Крыма.