Впервые в Украине стали собирать досье на европейские компании

Популярный украинский сервис для проверки контрагентов интегрировал данные европейских реестров и открыл к ним доступ на своем сайте и в чат-боте.

В последнее время стали популярными закупки у европейских производителей тестов, аппаратов ИВЛ и других медицинских средств. Отечественным предпринимателям в разы сложнее проверить информацию о них, чем об украинских игроках на рынке. А значит, труднее защитить себя от экономических и репутационных потерь.

15 апреля, YouControl сообщил об интеграции данных из официальных реестров Великобритании и Европейского Союза.

Что это даст. Теперь в аналитической системе можно ознакомиться с досье не только украинских, но и иностранных партнеров. Компания также запустила чат-бот YouControlBot в Telegram, Messenger и Viber с подобными возможностями.

Поиск по британским компаниям позволяет узнать о состоянии компании (активна или закрыта), ФИО учредителя или директора, номер счета, вид деятельности и тому подобное. Можно искать по названию компании и ФИО руководителя – как на латинице, так и на кириллице. Также YouControl стал первым украинским дистрибьютором Европейского бизнес-регистра. Поэтому в системе можно получить официальные данные компаний из реестров 19 стран Европейского Союза.

Сейчас воспользоваться проверкой иностранных партнеров можно бесплатно. Однако, некоторые данные европейские реестры предоставляют платно, поэтому для сбора более полной информации предлагаются выписки стоимостью от 5 до 50 евро. В них содержится более подробная информация о судебных делах, финансовой отчетности, торговых операциях и т.д.