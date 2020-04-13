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Каждая седьмая гривна: в Нафтогазе сообщили, сколько заплатили в бюджет с начала года

Каждая седьмая гривна: в Нафтогазе сообщили, сколько заплатили в бюджет с начала года

За первый квартал 2020 года Нафтогаз заплатил в бюджет 24,1 миллиарда гривен, что составило около 13% всех поступлений за этот период.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Там отмечают, что уплаченные в бюджет средства — это налоги и дивиденды, которые Нафтогаз платит с полученной прибыли.

«Примерно каждая седьмая гривна поступила в бюджет через одну из компаний нашей группы. Группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2019 году Нафтогаз был крупнейшим налогоплательщиком. Львиную долю прибыли компания получала от обеспечения транзита российского газа в Европу, однако с 1 января 2020 года эти функции передали Оператору газотранспортной системы. Поэтому сейчас подавляющее большинство доходов Нефтегаза составляют доходы от добычи и продажи газа.

По материалам hromadske.tv
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