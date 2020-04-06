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Как происходит революция платежей: FinUpDate2 стартует уже завтра!

Finance.ua, организатор первой серии вебинаров для финансового сообщества FinUpdate 2020, приглашает Вас принять участие во втором бесплатном вебинаре. 16 апреля с 11:30 до 14:00 вы сможете узнать, как меняется ландшафт платежного рынка Украины в течение последних двух месяцев.

Что будут обсуждать:

  • что украинцы покупают на карантине и какие средства тратят, растет или падает средний чек;
  • что происходит с p-2-p переводами, как трансформируются POSы в разрезе регионов;
  • что ждет рынок мобильных платежей;
  • основные риски мошеннических операций и методы защиты;
  • перспективы для мобильных платежей и мобильных кошельков в свете новых законодательных инициатив;
  • спрос на виртуальные карты;
  • полная идентификация и новые продуктовые линейки карточных продуктов.

Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. Предварительная регистрация обязательна по ссылке: new.bank-online.com.ua/finupdate/2

Среди спикеров, которые будут делиться опытом:
Оксана Бабенко – заместитель Председателя Правления Конкорд Банк
Евгений Васильцов – руководитель направления работы с торговыми предприятиями ПриватБанк
Андрей Кириенко – начальник управления торгового эквайринга Ощадбанк
Мари МатиашвилиCBDO fintech-компании LeoGaming
Евгений Закалата – директор Департамента транзакционного бизнеса ТАСКОМБАНК.

Присоединяйтесь и получайте самую свежую информацию для своего бизнеса.

Организаторы конференции: компания BankOnline и сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua

По материалам BankOnline
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