Как происходит революция платежей: FinUpDate2 стартует уже завтра!

Finance.ua, организатор первой серии вебинаров для финансового сообщества FinUpdate 2020, приглашает Вас принять участие во втором бесплатном вебинаре. 16 апреля с 11:30 до 14:00 вы сможете узнать, как меняется ландшафт платежного рынка Украины в течение последних двух месяцев.

Что будут обсуждать:

что украинцы покупают на карантине и какие средства тратят, растет или падает средний чек;

что происходит с p-2-p переводами, как трансформируются POS ы в разрезе регионов;

ы в разрезе регионов; что ждет рынок мобильных платежей;

основные риски мошеннических операций и методы защиты;

перспективы для мобильных платежей и мобильных кошельков в свете новых законодательных инициатив;

спрос на виртуальные карты;

полная идентификация и новые продуктовые линейки карточных продуктов.

Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. Предварительная регистрация обязательна по ссылке: new.bank-online.com.ua/finupdate/2

Среди спикеров, которые будут делиться опытом:

Оксана Бабенко – заместитель Председателя Правления Конкорд Банк

Евгений Васильцов – руководитель направления работы с торговыми предприятиями ПриватБанк

Андрей Кириенко – начальник управления торгового эквайринга Ощадбанк

Мари Матиашвили – CBDO fintech-компании LeoGaming

Евгений Закалата – директор Департамента транзакционного бизнеса ТАСКОМБАНК.

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