Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет

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Парламент принял антикризисные изменения в бюджет, которые увеличили дефицит в три раза – до 298,4 млрд, а предельный размер государственного и гарантированного долга вырос до 2,705 трлн грн.
Об этом пишет “Цена государства” на странице в FACEBOOK
Журналисты посчитали долговое бремя в расчете на каждого работающего и каждого украинца (от малышей до пожилых людей), ведь именно нам придется расплачиваться из собственного кармана.
На что, по мнению украинцев, расходуется наибольшая доля уплаченных ими налогов:
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