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Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет

Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет

Парламент принял антикризисные изменения в бюджет, которые увеличили дефицит в три раза – до 298,4 млрд, а предельный размер государственного и гарантированного долга вырос до 2,705 трлн грн.

Об этом пишет “Цена государства” на странице в FACEBOOK

Журналисты посчитали долговое бремя в расчете на каждого работающего и каждого украинца (от малышей до пожилых людей), ведь именно нам придется расплачиваться из собственного кармана.

  • Благодаря антикризисным бюджетным изменениям долг каждого работающего украинца до конца года вырастет с 144 тыс. грн до 165 тыс. грн.
  • Каждый украинец будет должен 65 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

На что, по мнению украинцев, расходуется наибольшая доля уплаченных ими налогов:

  • на оборону и содержание войска – 18%;
  • на выплату внешних долгов – 16,4%;
  • на выплату пенсий – 9,9%;
  • на правоохранительные органы – 9,1%;
  • на социальные выплаты – 8,4%;
  • на здравоохранение – 1,4%.
По материалам Finance.UA
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