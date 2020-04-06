Облгазы задолжали 1,4 млрд гривень Оператору ГТС с начала года

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По итогам первого квартала нынешнего года долги облгазов и поставщиков перед Оператором ГТС Украины составили 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
Отмечается, что уровень расчетов за отрицательные небалансы по состоянию на начало апреля составлял только 9%. В то же время общий долг 108 газовых предприятий составляет 1,378 млрд грн. Половину этой задолженности делят между собой “Луганскгаз”, “Тернопольгаз”, “Киевоблгаз”, “Кировоградгаз” и “Донецкоблгаз”
В частности, только в марте долги за газ выросли на 58% – на 508 млн грн. Больше всего отрицательных небалансов прошлом месяце накопили: “Луганскгаз” (+27,2 млн куб. м), “Тернопольгоргаз” (+6,7 млн куб. м), “Кировоградгаз” (+5,5 млн куб. м) и “Донецкоблгаз” (+3,2 млн куб. об).
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