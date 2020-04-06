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Укрпочта начала обслуживать держателей платежных карт платежной системы "Простір"

Укрпочта начала обслуживать держателей платежных карт платежной системы "Простір"

Операции по получению наличных и расчеты за товары или услуги можно произвести в отделениях, оборудованных POS-терминалами Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь в Укрпочте через POS-терминалы можно провести операции с помощью платежных карт трех платежных систем – VISA, Mastercard и Простір, действующих в Украине.

Укрпочта как первое небанковское учреждение Украины стала эквайром НПС “Простір” в июне 2018 года после заключения договора с НБУ.

После заключения в июле 2019 года трехстороннего договора между Укрпочтой, НБУ (расчетный банк НПС “Простір”) и банком ПУМБ национальный почтовый оператор получил возможность проведения расчетов в Простір. Поскольку расчеты между участниками НПС “Простір” производятся с использованием корреспондентских счетов, то Укрпочта, которая не является банком, привлекла к сотрудничеству банковское учреждение.

Национальный почтовый оператор имеет 5000 собственных POS-терминалов для приема к оплате платежных карт (VISA, Mastercard, Простір) в наиболее загруженных почтовых отделениях в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей.

Национальная платежная система “Простір” насчитывает 53 участника (52 банка и Укрпочта), из которых 33 – осуществляют эмиссию и/или эквайринг.

По материалам Finance.UA
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