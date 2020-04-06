Укрпочта начала обслуживать держателей платежных карт платежной системы "Простір"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Операции по получению наличных и расчеты за товары или услуги можно произвести в отделениях, оборудованных POS-терминалами Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теперь в Укрпочте через POS-терминалы можно провести операции с помощью платежных карт трех платежных систем – VISA, Mastercard и Простір, действующих в Украине.
Укрпочта как первое небанковское учреждение Украины стала эквайром НПС “Простір” в июне 2018 года после заключения договора с НБУ.
После заключения в июле 2019 года трехстороннего договора между Укрпочтой, НБУ (расчетный банк НПС “Простір”) и банком ПУМБ национальный почтовый оператор получил возможность проведения расчетов в Простір. Поскольку расчеты между участниками НПС “Простір” производятся с использованием корреспондентских счетов, то Укрпочта, которая не является банком, привлекла к сотрудничеству банковское учреждение.
Национальный почтовый оператор имеет 5000 собственных POS-терминалов для приема к оплате платежных карт (VISA, Mastercard, Простір) в наиболее загруженных почтовых отделениях в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей.
Национальная платежная система “Простір” насчитывает 53 участника (52 банка и Укрпочта), из которых 33 – осуществляют эмиссию и/или эквайринг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)Вчера, 13:04 - 3345 17
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 124343 14
Сколько потеряла торговля с начала карантинаВчера, 12:51 - 1520 8
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения2 ч. назад - 777 4
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4064 3
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 124343 14
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 4064 3
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 3672 2
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)Вчера, 13:04 - 3345 17
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грн4 ч. назад - 2717
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 232
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1425
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9316 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3656 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7136 34