Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года (таблица)

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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По данным статистического ведомства, за январь-март цены на крупу гречневую выросли на 7,9% до 30,0 грн за кг, яблоки подорожали на 6,1% до 17,3 грн за кг, лук подорожал на 24,4% до 11,2 грн за кг.
В то же время цены на морковь снизились на 3,1% до 6,2 грн за кг, на капусту – на 4,9% до 5,8 грн за кг, на картофель – на 4,4% до 12,9 грн за кг.
Кроме того, яйца подешевели на 28,9% до 15,0 грн за десяток, филе куриное – на 9,4% до 92,1 грн за кг.
По данным Госстата, за январь сигареты премиум-класса подорожали на 5,3% до 50,0 грн за пачку, а цены на водку не изменились – 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,2% до 17,4 грн за бутылку.
Данные: Госстат
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